FIFA kijkt naar WK om de twee jaar: "De Premier League wordt ook ieder jaar afgewerkt en daar zijn de mensen ook erg enthousiast over"

De FIFA wil kijken of het een optie is om het WK voetbal - zowel voor mannen als vrouwen - om de twee jaar te organiseren. Tijdens een online congres ging de meerderheid van de nationale bonden daarmee akkoord: 166 van de 188 federaties stemden voor het plan. Het WK wordt momenteel om de vier jaar.

FIFA-preses Gianni Infantino legt op een persconferentie uit dat de FIFA onderzoek wil doen naar het om de twee jaar organiseren van het WK. "Het gaat erom wat er uit het onderzoek komt. Laten we daar naar gaan kijken. We zullen erover nadenken en in discussie gaan. Daarin zullen we vooral rekening houden met het sportieve element, in plaats van het commerciële belang." Infantino ontkent dus dat het onderzoek wordt gedaan om meer geld te verdienen aan het WK.

De 51-jarige Zwitser is er niet bang voor dat mensen het WK als minder speciaal gaan zien, als het vaker georganiseerd wordt. "Ik denk het niet. De Premier League wordt ook ieder jaar afgewerkt en daar zijn de mensen ook erg enthousiast over", stelt Infantino.

Daarnaast stelt Infantino ook dat een WK om de twee jaar niet per definitie gaat zorgen voor een nog vollere speelkalender. "Het uitgangspunt is niet: de kalender is vol, dus er gaat niets veranderen. Het uitgangspunt is juist tegenovergesteld: we beginnen met blanco en staan open voor alle standpunten en meningen om de speelkalender te verbeteren."