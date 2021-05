🎥 Lewandowski breekt record in allerlaatste minuut en emotioneel afscheid voor andere Bayern-legende in laatste wedstrijd van het seizoen

In de Duitse Bundesliga werd zaterdagmiddag de laatste speeldag gespeeld. Het was vooral uitkijken naar Bayern München en de strijd om de degradatie.

Bayern, dat al even zeker is van de titel, speelde immers nog om Lewandowski zijn 41e van het seizoen te laten maken en zo het record van Gerd Müller te verslaan als all-time topscorer in één seizoen voor Bayern München. Voor het duel had Lewandowski de legendarische Duitse spits al bijgebeend met 40 stuks, eentje extra zou de Pool alleen recordhouder maken.

Bayern had in de eerste helft geen kind aan tegenstander Augsburg, dat zonder inzet speelde. Bij de rust stond het al 4-0 voor de thuisploeg maar Lewandowski kon zich niet op het scorebord zetten. Het eerste doelpunt was een eigen doelpunt van Gouweleeuw, daarna konden Gnabry, Kimmich en Coman de score aandikken.

Bayern bleef drukken maar leek Lewandowski niet meer in stelling te kunnen brengen om zijn 41e doelpunt van het seizoen te laten maken. Flick gaf zijn spits 90 minuten om te scoren en in die laatste minuut lukte het Lewandowski dan toch: 41 doelpunten in één Bundesliga-seizoen, eentje beter dan Gerd Müller in 1971/1972.

👑 ROBERT LEWANDOWSKI 👑



Historia pisze się na naszych oczach! 🔥 Rekord Gerda Müllera pobity! 👏⚽️



Polak dokonał tego w ostatniej akcji meczu, CO ZA DRAMATURGIA ❗ pic.twitter.com/kBjGAOYpts — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 22, 2021

Boateng

Ook een Bayern-verdediger speelde zich in the picture zaterdagmiddag. Jérome Boateng werd op het uur naar de kant gehaald in zijn laatste wedstrijd voor Bayern München. De 32-jarige verdediger werd in 2011 gehaald en speelde meer dan 360 wedstrijden voor de Rekordmeister. Hij veroverde er twee Champions League-titels, 9 landstitels, 5 bekers en nog veel meer.

Het contract van Boateng loopt af aan het einde van het seizoen en wordt niet verlengd, net zoals bij Alaba. Volgend seizoen moet Bayern dus op zoek naar nieuwe basisverdedigers.