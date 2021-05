Ivan De Witte beseft: "Sportief én voor onze reputatie kan het geweldig doorwegen"

Voor Ivan De Witte en KAA Gent was het een heel lang en soms enerverend seizoen. Met drie coachwissels, heel wat duistere dagen ... en toch nog een happy end?

Op een of andere gekke manier kan het seizoen van AA Gent nog vrij positief besloten worden. Winnen in Mechelen en de Buffalo's gaan met een Europees ticket naar huis.

Doorwegen

"Sportief en voor onze reputatie kan deze wedstrijd geweldig doorwegen", beseft voorzitter Ivan De Witte in Het Laatste Nieuws.

Het is ondertussen ook al duidelijk dat het nieuwe seizoen van de Buffalo's op 14 juni zal beginnen met de nodige trainingen. In aanloop naar wie weet voorrondes van de Conference League in juli dus.