Jonge Belg volgend seizoen aan de slag in de Eredivisie: "Beetje vreemd dat ik niets hoorde van Belgische clubs"

Alweer een landgenoot om volgend seizoen in de gaten te houden tijdens Studio Sport. Philippe Rommens, een 23-jarige middenvelder uit Wommelgem, verlaat Top OSS en gaat komend seizoen aan de slag bij GO Ahead Eagles, dat onlangs promotie naar de Eredivisie mocht vieren.

Philippe Rommens ondertekende zopas een contract voor twee seizoenen (met optie) bij de club uit Deventer. Voetbalkrant.com sprak met Rommens, die via Ranst en Lierse in de jeugd van PSV belandde.

Philippe, je contract bij Top Oss liep ten einde. Hoe verliepen de gesprekken met Go Ahead Eagles?

“Een vijftal weken geleden namen ze contact op. Paul Bosvelt (technisch manager, nvdr.) en Kees van Wonderen (T1) lieten meteen een stevige indruk na. Bovendien was ik als kind fan van Feyenoord, dus hun namen deden zeker een belletje rinkelen.”

Op dat moment was het nog niet duidelijk of Go Ahead volgend seizoen in de Eredivisie dan wel in de Eerste Divisie zou uitkomen. Een moeilijke situatie?

“Volgens mij ging de club ervan uit dat ze ook volgend seizoen nog gewoon in de Keuken Kampioen Divisie zou spelen. Bosvelt gaf aan dat het volgend seizoen de ambitie was om de promotie naar de Eredivisie te gaan bewerkstelligen.”

Dankzij een enorme eindsprint lukte dat dit seizoen al. Leefde je mee tijdens die spannende slotweken?

“Toch wel. Op het moment van de promotie had ik immers al een mondeling akkoord. Ik ben ontzettend blij dat ik volgend jaar in de Eredivisie aan de slag kan gaan. Het is altijd een doel geweest om op het hoogste niveau te spelen.”

Op je 23ste heb je al meer dan 130 wedstrijden in de Eerste Divisie op de teller. Toch ben je in België eerder onbekend.

“Klopt, ik vertrok op mijn negende van Lierse naar PSV. Ik doorliep er de jeugdreeksen en speelde samen met toppers als Steven Bergwijn, Sam Lammers en Arnaut Danjuma. Het was al speciaal om tegen Jong PSV te voetballen. De matchen tegen PSV zullen volgend seizoen dan ook met stip aangeduid worden in de agenda. Dat gaan heel speciale momenten zijn voor mij.”

Wat voor type voetballer ben je?

“Ik ben een centrale middenvelder, een nummer tien. Men verwacht van mij dat ik kansen creëer. Mijn sterke punten zijn mijn balaanname, trap en spelinzicht.”

Voor het grote publiek bleef je onder de radar, maar zijn er Belgische clubs die al aan de telefoon hingen?

“Nee, niet echt. Eigenlijk is dat een beetje raar, maar ik weet niet hoe dat komt. Ik speelde immers enkele wedstrijden met de Belgische U19 en liep stage bij de beloften. Maar België is geen must voor mij, maar het zou wel leuk zijn om er ooit te voetballen. Op dit punt in mijn carrière ligt Nederland me ook gewoon beter, denk ik.”

Tot slot: je komt uit een heuse voetbalfamilie. Nicolas Rommens (RWDM) is je neef en de afgelopen seizoenen speelde je bij Top Oss samen met Olivier, je broer. Hoe jammer is het om zonder je broer verder te gaan?

“We hebben de voorbije jaren heel veel aan elkaar gehad. We woonden samen, speelden samen… Maar het is niet zo dat ik er van wakker heb gelegen. Nu is het tijd om onze eigen weg te gaan, wat onze ontwikkeling ten goede zal komen.”