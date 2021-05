Leicesters golden boy Tielemans hoopt dat Leicester Champions League-ticket kan binnenhalen tegen Tottenham

Leicester City is op weg naar het tweede beste resultaat ooit van de club in de Premier League. Maar desondanks staat er nog heel veel druk op de laatste wedstrijd van het seizoen van The Foxes.

Na de titel van 2016 speelde Leicester City voor het eerst in haar geschiedenis Champions League. Ook volgend seizoen maakt Leicester kans op Champions League voetbal maar dan kan er op de laatste speeldag maar best gewonnen worden van Tottenham. In de stand staat Leicester 5e, op gelijke punten met Liverpool en een puntje achter op Chelsea.

Leicesters beste speler van het seizoen Youri Tielemans blikt op de clubwebsite vooruit op het duel tegen Tottenham zondag. "Het zal een lastige partij worden. We zullen zeer gefocust moeten zijn", denkt de middenvelder.

"Tottenham zal ook proberen te winnen. We hebben een goede ploeg, hopelijk gaat iedereen er voor de volle 100% voor. We moeten niet naar de tegenstand kijken, enkel naar onszelf. We hebben het een heel seizoen goed gedaan, zondag moet de kers op de taart worden", klinkt het.

Publiek

Net zoals in de gewonnen FA Cup finale, zal er opnieuw publiek toegelaten worden in de tribunes. "Het is de eerste keer in meer dan een jaar dat we met supporters zullen spelen in het eigen stadion. Op Wembley hebben ze ons al enorm geholpen, ik kijk er echt naar uit. Hopelijk zullen de fans kunnen genieten", besluit hij.