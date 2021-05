Feyenoord zeker van Europees voetbal na overwinning tegen FC Utrecht in finale van de play-offs

Deze middag werd in Nederland het laatste Europese ticket uitgedeeld. In de finale van de play-offs stond Feyenoord tegenover FC Utrecht en Feyenoord was uiteindelijk met 2-0 te sterk.

Feyenoord en FC Utrecht moesten onder elkaar uitvechten wie er met het laatste Europese ticket aan de haal ging in de finale van de play-offs. Feyenoord begon uitstekend aan de wedstrijd en iets voor het half uur kwam de ploeg ook op voorsprong dankzij Sinisterra. Daarna ging FC Utrecht op zoek naar de gelijkmaker, maar Feyenoord-doelman Justin Bijlow was vandaag niet te kloppen. In het absolute slot maakte Bryan Linssen het af voor Feyenoord en dus was 2-0 de eindstand. Daardoor zal Feyenoord in Europa te zien zijn volgend seizoen.