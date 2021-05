'Messi heeft beslissing over toekomst al genomen'

Blijft Lionel Messi bij FC Barcelona of niet? Het is één van de grootste vragen in de internationale voetbalwereld die gauw een antwoord moet krijgen. PSG volgt zijn situatie op de voet, uiteindelijk ligt de bal in het kamp van de Argentijn.

Volgens BeIN Sports heeft Lionel Messi wel degelijk al een beslissing over zijn toekomst genomen. Messi zou dan toch bij Barcelona blijven en zijn contract verlengen tot 2023. Voorlopig is het echter nog niet publiek geweten of contractbesprekingen met Barcelona zijn opgestart. Zolang beide partijen niet duidelijk aangeven dat ze met mekaar verder willen, mogen ze in Parijs nog hoop koesteren. De opties voor de sterspeler van Barça zijn duidelijk: ofwel meewerken aan de heropbouw van zijn huidige ploeg ofwel PSG aan een Champions League proberen te helpen. Teleurstellende derde plaats Op de laatste speeldag van La Liga kwam Messi niet meer in actie, want hij paste voor de wedstrijd tegen Eibar. De blaugrana eindigden in de competitie op een teleurstellende derde plaats.