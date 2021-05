Nederlandse sterkhouder neemt afscheid van Liverpool

Het was al een tijdje geweten dat Georginio Wijnaldum zijn contract bij Liverpool niet meer zou worden verlengd. De 30-jarige Nederlander zal deze zomer dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe club. In vijf jaar Liverpool won de middenvelder één keer de Premier League, één keer de Champions League, één keer de FIFA Club World Cup en één keer de Europese supercup. Dat is een serieus palmares en de Nederlandse draaischijf wordt dan ook terecht als een grote man gezien van de club.

🗣"I hoped to play many more years for the club, but things went different."



Georginio Wijnaldum talks about leaving Liverpool and says now is not the time to say why he is departing pic.twitter.com/bIfRZrju74