🎥 Na 41 jaar als trainer neemt ex-bondscoach van Rode Duivel met trainen afscheid van het voetbal

Dick Advocaat is op z'n zachtst gezegd een Nederlands trainersicoon. Na 40 jaar houdt De kleine generaal het voor bekeken en neemt hij op zijn 70e afscheid van zijn carrière als trainer.

Dick Advocaat kennen we als bondscoach van De Rode Duivels in 2009 en 2010, maar hij was ook bondscoach van Nederland, Zuid-Korea, Rusland... en vooral ook hoofdcoach van PSV, Rangers, AZ, Sunderland, Utrecht, Feyenoord... In een carrière van 40 jaar zijn de werkgevers bijna eindelloos voor Advocaat.

In oktober 2019 tekende hij zijn laatste contract als trainer, hij nam toen over van Jaap Stam. Niet veel later stond er een heel stug Feyenoord tussen de lijnen dat de eerste elf wedstrijden onder Advocaat niet verloor. Hij maakte afgelopen seizoen bekend dat hij na dit seizoen zou stoppen als hoofdcoach. In totaal heeft hij 4 landstitels, 3 bekers en ook een UEFA Cup gewonnen.

In zijn laatste seizoen als trainer bezorgde hij Feyenoord Europees voetbal via de Nederlandse play offs. Meteen na het laatste fluitsignaal beseft Advocaat dat het erop zit voor hem en verlaat hij het veld op een drafje om zo min mogelijk zijn tranen te laten zien.