OFFICIEEL: Gennaro Gattuso heeft nieuwe club beet na ontslag bij Napoli

Napoli is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de Champions League volgend seizoen en dus werd Gennaro Gattuso de laan uitgestuurd. Lang moest de Italiaan niet op zoek naar een nieuwe job, want hij gaat als coach aan de slag bij Fiorentina.

Gennaro Gattuso heeft vrijwel meteen na zijn ontslag bij Napoli een nieuw avontuur beet. Gattuso blijft in zijn eigen land aan de slag, want hij wordt coach van Fiorentina. De Italiaanse club maakte het nieuws deze middag zelf bekend. Fiorentina eindigde dit seizoen op een teleurstellende dertiende plaats in de Serie A. Met Napoli was Gattuso er net niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de Champions League. Op de laatste speeldag zakte de ploeg van Dries Mertens nog weg naar de vijfde plaats. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina 🤝#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 25, 2021