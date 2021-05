'PSG wil Barça de loef afsteken en doet toptarget een concreet en héél mooi voorstel'

Georginio Wijnaldum wordt al maanden gelinkt aan FC Barcelona, maar de handtekeningen blijven voorlopig uit. PSG wil de Catalaanse grootmacht een hak zitten en heeft de Nederlander zelfs al een concreet voorstel gedaan.

Georginio Wijnaldum is een vrije speler. Ronald Koeman probeert de 30-jarige Nederlander al maanden bij FC Barcelona te laten tekenen, maar dat gebeurt niet vooraleer er duidelijkheid is over zijn eigen toekomst.

Van dat getreuzel wil PSG profiteren. De Franse hoofdstedelingen hebben Neymar de opdracht gegeven om contact op te nemen met Wijnaldum. Daarnaast ligt er in Parijs een driejarig contract klaar voor de Nederlander. Wijnaldum kan er twaalf miljoen euro verdienen.