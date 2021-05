🎥 Anwar El Ghazi zijn niet selectie voor Oranje live in beeld

Niet geselecteerd worden voor de nationale ploeg is nooit leuk. Als je dan nog gefilmd wordt de moment dat het bericht binnenkomt is het helemaal pijnlijk.

Frank De Boer maakte deze middag zijn officiële selectie van 26 spelers bekend die met Oranje zullen aantreden op het aankomende EK. De volledige selectie kan u HIER lezen.

Voor Anwar El Ghazi van Aston Villa werd het even extra pijnlijk. Hij werd namelijk juist geïntervieuwd toen het bericht binnenkwam dat hij niet was geselecteerd. Hij bleef in heel deze situatie heel rustig al zal hij binnenin wel gekookt hebben.