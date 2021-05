Het sprookje van Lille OSC: hoe (Jonathan) David Goliath heeft verslagen

Lille OSC heeft ongetwijfeld voor de verrassing van het seizoen gezorgd. De Franse club heeft namelijk de Ligue 1 op haar naam kunnen schrijven. De ploeg van onder meer Jonathan David (ex-KAA Gent) haalde het met één punt voorsprong op het sterrenteam van PSG.

Het was dit seizoen razend spannend in de Ligue 1. PSG was uiteraard de te kloppen ploeg zoals de voorbije jaren, maar dit seizoen is de wereldploeg met onder meer Neymar en Mbappé ook echt geklopt.

82 punten na 38 wedstrijden is zeker niet slecht, maar er doet één club nog beter dan PSG. Lille OSC is het seizoen namelijk geëindigd met 83 en mag zich zo de nieuwe Franse kampioen noemen. Het was al 10 jaar geleden (met een zekere Eden Hazard) dat Lille OSC de trofee nog eens in de lucht mocht steken.

© photonews

Wie voor dit seizoen had gezegd dat Lille OSC kampioen zou worden, werd meer dan waarschijnlijk gek verklaard. Toch is de club de voorbije seizoenen opnieuw aan een wederopstanding bezig. Zo werden ze twee seizoenen geleden nog tweede en vorig seizoen eindigde de club op een vierde plaats.

Dit seizoen werd gekozen voor een mix van jonge talenten, zoals Jonathan David (ex-KAA Gent) en Renato Sanches met ervaren spelers zoals de Turkse aanvaller Burak Yilmaz. Christophe Galtier, de trainer van de Franse club, had een mooi geheel gemaakt van de ploeg met de Franse titel dus als gevolg.

© photonews

Jonathan David kan terugblikken op een geweldig eerste seizoen in de Ligue 1. In de eerste maanden had de jonge Canadees het nog lastig, maar daarna kwam de aanvaller helemaal onder stoom. Hij zou uiteindelijk 13 doelpunten maken in 37 wedstrijden dit seizoen, waaronder een doelpunt in de titelwedstrijd het voorbije weekend.

De vraag is nu natuurlijk of dit eenmalig is of dat Lille OSC ook volgend jaar de strijd kan aangaan met PSG. Het ziet er niet naar uit dat veel sterkhouders de club zullen verlaten, maar wie wel vertrekt, is de succescoach Christophe Galtier. Een serieus verlies dus voor Lille, want het is nog maar de vraag of de volgende trainer kan presteren wat Galtier dit seizoen met de ploeg heeft bereikt.