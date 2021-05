Benzema is back in Frankrijk! De Real-spits arriveert na zijn oproep bij de nationale ploeg

Benzema werd voor verschillende grote toernooien gepasseerd door de Franse bondscoach, Didier Deschamps. Zo ook voor het WK in 2018 in Rusland waar Les Blues wereldkampioen werd, en dat moet pijn gedaan hebben voor de spits van Real Madrid.

Dat alles is nu volledig verleden tijd. De aanvaller arriveerde deze middag in Clairefontaine, waar de Franse nationale ploeg samenkomt. Benzema’s eerste oproep sinds 2015 dus. Afwachten nu wat Frankrijk op het Europees kampioenschap zal brengen met een mogelijk spits duo als Benzema-Mbappé.

He's back.



Karim Benzema arrives at France's Clairefontaine base for his first call-up since 2015. pic.twitter.com/UCKqNo4Mq5