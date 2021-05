'Belgisch getint' Nantes bezorgt Dejaegere en Dewaest mokerslag in strijd om Ligue 1-ticket

Ook in Frankrijk zit het seizoen er zo goed als op. Er is nog een Ligue 1-ticket te verdelen tussen Toulouse en Nantes. Donderdagavond stond de heenmatch op het programma. In een wedstrijd met een 'Belgisch' randje zette Nantes een grote stap richting behoud.

Op het veld van Toulouse kwam Nantes al vroeg op voorsprong via Blas. Deiver Machado (foto), ex-AA Gent, stelde al snel gelijk. Nog voor de pauze zette Muani Nantes voor de tweede keer op voorsprong. Het bleef bij een 1-2 overwinning voor Nantes, dat zondag in eigen huis de klus moet afmaken. Bij Toulouse stonden met Brecht Dejaegere en Sebastien Dewaest twee oude bekenden aan de aftrap. Bij Nantes begonnen met Dennis Appiah, Jean-Charles Castelletto, Moses Simon en Kalifa Coulibaly liefst vier spelers met een verleden in de Jupiler Pro League aan de partij. Renaud Emond viel in de slotfase in. Nantes strandde in de Ligue 1 op een achttiende plaats (op twintig ploegen). Toulouse beëindigde het seizoen op een knappe derde plaats in de Ligue 2. Voor de wedstrijd troepte een meute Toulouse-fans samen om hun team een hart onder de riem te steken. Bekijk hieronder de indrukwekkende beelden. 📣 @ToulouseFC

Tout un peuple est derrière son équipe #TFCFCN pic.twitter.com/cVlZYjlMvd — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 27, 2021 L’arrivée du bus de nos Violets pour #TFCFCN : écoutez, ça vaut tous les mots 🙏#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/uxDu5rSZSN — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 27, 2021