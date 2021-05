"Westerlo heeft de voorbije jaren heel wat stappen gezet": Jonas De Roeck begint met grote verwachtingen aan avontuur

Jonas De Roeck (41) is bij Westerlo de opvolger van Bob Peeters, die na een teleurstellend seizoen en een vierde plaats werd bedankt voor bewezen diensten.

Via de officiële kanalen van de kemphanen stelde De Roeck zich voor aan de fans van zijn nieuwe werkgever. Na drie jaar Anderlecht kiest De Roeck voor de Stille Kempen. Westerlo wordt, na STVV, de tweede profclub waar De Roeck als T1 aan het roer zal staan.

"Er is hier de afgelopen jaren heel wat veranderd qua accomodatie. Daar heeft de club zeker stappen in gezet. De volgende stap is om ook de sportieve doelen op korte en lange termijn te gaan realiseren", gaf De Roeck aan.

Sinds de komst van de Turkse eigenaars brandt Westerlo van ambitie. Afgelopen seizoen draaide voor de kemphanen uit op een sisser, maar komend seizoen zal promotie meer dan ooit het doel zijn voor De Roeck en co.