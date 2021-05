Zidane neemt drastische beslissing: Real Madrid moet een nieuwe coach zoeken, opvolger wordt al genoemd

'Zinedine Zidane vertrekt per direct bij Real Madrid'. Dat is wat de Spaanse sportkrant AS en journalist Fabrizio Romano schrijven. Zij kregen daarover al bevestiging. Real Madrid sloot het seizoen zonder prijs af.

“Zidane heeft beslist om met onmiddellijke ingang te stoppen als hoofdcoach van Real Madrid”, schreef Romano op zijn sociale media. De transferspecialist heeft het doorgaans bij het rechte eind en ook de gereputeerde sportkrant AS kwam even later met het nieuws op de proppen.

Zidane veroverde in zijn eerste ambtstermijn bij de Koninklijke twee landstitels en drie Champions League-trofeeën. Na een sabatjaar in 2018 nam hij in 2019 het roer weer over. Als opvolger wordt Antonio Conte al genoemd. Die besliste deze week om het voor bekeken te houden bij Inter, met wie hij de Scudetto won. Een nieuwe coach dus voor Thibaut Courtois en Eden Hazard (?).