Axel Witsel vervoegt Nacer Chadli al in Tubeke en die is er al even aan het trainen

Enkele Rode Duivels laten alvast hun tomeloze inzet zien in aanloop naar het EK. Chadli en Witsel voorop: zij doen er alles aan om fit aan de start van het EK te komen. Voor Witsel is daar nog wel wat werk aan, maar ook Chadli laat dus niets aan het toeval over.

Terwijl de meeste Rode Duivels nog genieten van enkele dagen vakantie - of zich in het geval van De Bruyne opladen voor de CL-finale - is Nacer Chadli al enkele dagen in Tubeke op het oefencomplex van de Rode Duivels. Daar is hij al in zijn eentje gaan trainen. © photonews Chadli kreeg bij zijn Turkse club Basaksehir dit seizoen niet altijd veel speelminuten, maar Roberto Martinez riep hem toch op voor het EK. De laatste tijd speelde de Rode Duivel wel meer. Om zijn fitheid nog op te drijven besliste Chadli om al vroegtijdig naar Tubeke af te zakken. Daar krijgt hij vanaf deze vrijdag al het gezelschap van Axel Witsel. Ook hij heeft nog nood aan individuele training als hij alsnog op tijd klaar wwil geraken voor het EK. Enkele dagen geleden doken al beelden op van hoe Witsel reeds trainde met de bal. Een goed teken, maar er ligt voor de Dortmund-middenvelder nog altijd veel werk op de plank.