OFFICIEEL: Real Madrid heeft met tweevoudig Champions League-winnaar eerste grote vis binnengehaald

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: David Alaba trekt van Bayern München naar Real Madrid.

De 28-jarige Alaba was dit seizoen einde contract bij Bayern en het was al langer duidelijk dat hij transfervrij zou vertrekken. Voor een speler die in in de piek van zijn carrière zit, toch een serieuze doorn in het oog van Bayern München, dat op die manier wel wat miljoenen laat schieten.

Alaba flirtte al lang met Real Madrid en langs weerskanten was het duidelijk dat beide partijen zeer geïnteresseerd waren om zaken te doen met elkaar. De Oostenrijker is als jeugdspeler naar Bayern getrokken en zat sinds 2009 in de A-kern. Hij veroverde in totaal maar liefst 10 Bundesliga-titels, 2 Champions League-trofeeën en 6 Duitse bekers.

Met Alaba haalt Real Madrid een heel polyvalente verdediger in huis. In het begin van zijn carrière speelde Alaba steevast als linksachter maar het voorbije anderhalf jaar zette Flick hem meer centraal achterin. Centraal moet Alaba de ccncurrentie aangaan met Varane en Ramos, op linksachter met Marcelo en Mendy, geen gemakkelijke opdracht.