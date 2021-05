Atlético Madrid heeft middenvelder van Udinese op het oog

Fabrizio Romano kwam vandaag met dit nieuws naar buiten. De Italiaanse journalist beschikt meestal over zeer correcte bronnen. De Paul (27) wordt vrijwel elke zomer in verband gebracht met een vertrek bij Udinese.

Volgens Romano heeft Atlético Madrid een bod van twintig miljoen euro plus een aantal spelers geboden.

De vraag is of Udinese dit ziet zitten. De vraagprijs van de Italianen zou op veertig miljoen euro liggen. De Paul ligt nog drie seizoenen vast in Udine. Hij heeft net zijn vijfde seizoen afgerond bij de club.

