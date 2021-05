Sportief directeur Seraing heeft ambitie: "Spelers uit A-kern Metz komen ons versterken"

Volgend seizoen speelt Seraing in de Jupiler Pro League. Seraing heeft alvast ambitie en wil dit seizoen competitief blijven. Ook zullen er nog spelers van satellietclub Metz worden uitgeleend aan de Waalse ploeg, dat zegt Philippe Gaillot, sportief directeur van FC Metz en RFC Seraing

"We mogen ons niet blindstaren op de voorbije, magnifieke campagne en de uiteindelijke promotie naar de hoogste klasse. De bedoeling is dan ook om competitief te zijn in 1A"

"Zonder af te stappen van het project om eigen kweek in België de kans te geven om door te groeien, gaan we nu ook spelers laten overkomen die wél al met Metz in de Ligue 1 hebben gespeeld”

De Georgische topschutter van dit seizoen, Mikautadze, zal echter volgend seizoen niet meer bij Seraing spelen, maar bij Metz. “Georges Mikautadze is na één jaar Seraing klaar om in de A-kern van FC Metz te worden opgenomen”, aldus Philippe Gaillot, sportief directeur van FC Metz en RFC Seraing in Het Laatste Nieuws.