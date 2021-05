Nieuwste KVM-aanwinst: "Hun toekomstvisie, de manier waarop ze willen voetballen, het discours van de trainer..."

KV Mechelen haalde met Iebe Swers een nieuwe rechtsback, ter vervanging van Issa Kabore. De 24-jarige Swers komt over van Seraing, waar hij als offensieve rechtsachter indruk maakte.

“Ik had een paar opties”, vertelt hij in GvA. “Enerzijds vind ik het jammer dat ik Seraing verlaat, want ik heb er toch een geweldig jaar beleefd. Maar als een ploeg als Mechelen met een voorstel komt, dan luister je naar wat ze te bieden hebben. Hun toekomstvisie, de manier waarop ze willen voetballen, het discours van de trainer,... Het sprak me gewoon heel hard aan."

Wouter Vrancken houdt van aanvallende backs en hij kent Swers ook. "Vier jaar geleden was ik nog een rechtsvoor. Zo ben ik opgeleid bij STVV. Het is Wouter Vrancken die me tijdens mijn uitleenbeurt aan Lommel heeft omgeschoold tot rechtsback. Het is ook op die positie, als offensieve rechtsback, dat ik me bij Seraing kon doorzetten.”