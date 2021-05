Joachim Löw reageert op geruchten rond Real Madrid: "Ik zal geen manager worden van een club"

Joachim Löw is al 15 jaar bondscoach van de Duitse nationale ploeg en won zelfs al het wereldkampioenschap met de Duitsers. Nu werd zijn naam, na het vertrek van Zidane, gelinkt aan Real Madrid. De 61-jarige Duitse bondscoach ontkracht nu zelf de geruchten dat hij naar Real zou gaan.

“Ik word geen manager van een club deze zomer”, zei Joachim Löw tegen Sky Sports. Volgens diezelfde bron had Florentino Perez, de baas van Real Madrid, Löw nooit op zijn lijstje van mogelijke opvolgers voor Zidane staan. Afwachten nu welk konijn Perez wél uit zijn hoed tovert…

