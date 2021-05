Matthijs De Ligt wil geen coronavaccin: "Baas over eigen lichaam"

Net zoals bij veel landen, hebben ook de voetballers van het Nederlands elftal de mogelijkheid gekregen om zich te laten vaccineren. Maar niet iedereen heeft dat vaccin geaccepteerd.

Zo zou Oranje-verdediger Matthijs De Ligt vriendelijk bedankt hebben voor het vaccin. "Ik heb geen vaccin gekregen. Het is niet verplicht en ik wil baas zij over mijn eigen lichaam. Je kan altijd besmet raken en ik probeer met zo min mogelijk mensen in contact te komen", vertelt De Ligt bij ESPN.

Dat met minder mensen in contact komen is in het verleden blijkbaar al eens mislukt bij De Ligt. De speler van Juventus was dit seizoen zelf besmet geraakt met het coronavirus en kon enkele weken niet op het voetbalveld staan.

De Ligt zal waarschijnlijk de grote patron moeten wordn in de achterhoede bij Nederland. Virgil Van Dijk is er namelijk niet bij aangezien hij nog niet helemaal fit is na zijn zware blessure die hij opliep dit seizoen. De Ligt zal hoogstwaarschijnlijk een duo vormen met City-verdediger Aké of met Stefan De Vrij (Inter).