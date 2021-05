Enkele uren voor Champions League finale spelen twee andere Engelse ploegen duel met als inzet promotie en 100 miljoen pond

Op 29 mei staat niet alleen de finale van de Champions League op het programma tussen twee Engelse ploegen. Twee andere Engelse ploegen hebben ook een levensbelangrijk duel in het vooruitzicht.

Want Brentford FC en Swansea City spelen de finale om te promoveren naar de Premier League. Via de reguliere competitie zijn kampioen Norwich City en runner-up Watford al zeker van hun plek in de Premier League, via play offs kunnen nu ook nummers 3 en 4 Brentford en Swansei hun plekje claimen.

Brentford

Brentford FC, bijgenaamd The Bees, kan voor het eerst in zijn geschiedenis in de Premier League spelen. De club kent een sterke opmars nadat ze een uitgekiend scoutingprogramma op poten hebben gezet waardoor ze het ook op financieel vlak zeer goed doen.

Als Londense ploeg heeft Brenford met Fulham een echte rivaal niet ver van het eigen stadion. Vorig seizoen speelden de twee tegen elkaar, maar volgend seizoen zakt Fulham opnieuw naar The Championship. Als Brentford erin slaagt om te promoveren, komen ze in de Premier League alvast nog wat Londense ploegen tegen.

Swansea

Swansea City speelde van 2012 tot en met 2018 al in de Premier League en is dus geen onbekende. Maar ook de geschiedenis van de Welshe club is niet zo glorieus, tot 2008 adden ze nog nooit hoger gespeeld dan de Engelse tweede klasse.

Inzet

De inzet van het duel in het mythische Wembley is alvast hoog, namelijk zo'n honderd miljoen pond. Zelfs de laatste in de stand van de hoogste voetbalklasse in Engeland verzekert zich van zo'n bedrag als alle tv-rechten en bonussen worden opgeteld.