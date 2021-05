Manito Garcia wil de rug rechten: "Aster Vranckx gelooft ook in me"

In 1B kreeg ook de jeugd volop kansen afgelopen seizoen. En dat was niet enkel zo bij Club NXT voor alle duidelijkheid.

De 19-jarige Manito Garcia Coviella kwam in 2019 bij Lierse-Kempenzonen terecht. Vanuit de Eerste Amateurklasse kwam hij zo in 1B terecht.

"Ik trainde drie maanden bij de beloften en toen mocht ik bij de A-ploeg meetrainen. Daarna mocht ik een profcontract tekenen."

Toekomst

"Ik kreeg onder Van Imschoot niet meteen de kans om me te laten zien en moest zelfs terug naar de beloften. Maar goed: we gaan zien wat de toekomst brengt."

Garcia is einde contract, maar blikt vooruit: "Aster Vranckx is een van mijn beste vrienden. Hij denkt ook dat ik er wel zal komen. Hij zei me geduld te hebben. Ik weet dat ik het niveau heb, ik heb nog tijd om het te bereiken."