Mauricio Pochettino gaat mee in de trainerscarrousel

Mauricio Pochettino kan dankzij de trainerscarrousel wel eens heel snel PSG verlaten.

Mauricio Pochettino tekende begin 2021 nog een contract voor anderhalf jaar in Parijs. De trainer begon met grote ambities, maar leidde PSG dit seizoen niet naar een hoofdprijs. Na een interne aanvaring zou hij besloten hebben om zijn vertrekwens te communiceren met de clubleiding. Dit wist de Daily Mail te melden.



PSG liet onlangs weten geen trek te hebben in een snel afscheid van Pochettino, maar technisch directeur Leonardo staat nu voor een nieuwe beslissing. Volgens het Britse medium zijn Real Madrid en diens oude club Tottenham Hotspur in hem geïnteresseerd.