Roberto Martinez is vol lof over Thibaut Courtois

Roberto Martinez heeft wel wat kopzorgen omwille van blessures maar op één sluitstuk kan hij absoluut rekenen.

Binnen minder dan twee weken gaat het Europees kampioenschap van start. De Rode Duivels worden getipt als één van de kanshebbers, maar vaten het toernooi ook aan met de nodige twijfels. Hoe zit het met de vormcurve van Eden Hazard? Geraakt Axel Witsel tijdig fit? En is Kevin De Bruyne voldoende hersteld van zijn gezichtsblessure?

Voldoende kopzorgen dus voor bondscoach Roberto Martinez, maar de Spanjaard kan ook rekenen op een aantal spelers in bloedvorm. Op Thibaut Courtois bijvoorbeeld, die wederom een uitstekend seizoen keepte bij Real Madrid. "Dankzij zijn geweldige persoonlijkheid is hij heel bijzonder. Het heeft ertoe geleid dat hij de nummer één van de wereld is. Op hem kan je altijd rekenen. Er zijn nooit twijfels", zegt Martinez in Marca.