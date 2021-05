Martinez laat zich uit over Witsel en de mogelijke vervangers: "Dan verwachten we Axel wedstrijdklaar" en "Hem misschien gebruiken in oefenmatchen"

Aernout Van Lindt

Vandaag 16:54 |







Foto: © photonews

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail