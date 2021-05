PSG stopt geruchtenmolen en houdt Argentijn na matig seizoen: "We zijn heel tevreden met hem"

PSG presteerde dit seizoen beneden het verwachtingspeil. De ploeg uit de Franse hoofdstad won de landstitel niet, en lag er in de halve finale van de Champions League al uit. Pochettino zijn positie stond voor de buitenwereld in vraag, maar bij PSG zelf dus niet...

De geruchtenmolen draaide hard rond de Argentijnse coach Mauricio Pochettino. PSG speelde dit seizoen geen topseizoen, en de Argentijn zou, volgens bronnen, misschien terugkeren naar het oude nest in Tottenham. Maar dat blijkt nu dus toch niet het geval te zijn.

“Maurico Pochettino heeft een twee-jarig contract bij PSG, en we zijn heel tevreden met hem”, zei PSG-directeur, Leonardo, in een interview met Europe 1. Dat wil zeggen dat de ploeg uit Parijs toch nog vertrouwen heeft in de Argentijn, en dat Pochettino nog even de hoofdcoach van PSG zal zijn.