Alexander-Arnold dan toch mee in Engelse selectie naar Europees kampioenschap

Dat Alexander-Arnold in de selectie van Engels bondscoach Gareth Southgate zit, meldt Sky Sports. De vaste rechtsachter van Liverpool die meegaat naar het EK, klinkt logisch. Je moet rekening houden dat de positie van de 22-jarige speler drukbezet is met wereldtoppers.

Er gingen geruchten dat Alexander-Arnold niet geselecteerd ging worden bij de Engelse nationale ploeg door te hoge concurrentie, dat blijkt nu niet het geval te zijn. De spelers waar de Liverpoolspeler mee moet concurreren voor een basisplaats zijn: Reece James (Chelsea), Kyle Walker (Manchester City) en Kieran Trippier (Atletico Madrid). Afwachten nu wie de positie van rechtsachter zal innemen bij de Engelsen.

