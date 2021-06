Coach Everton staat heel dicht bij overstap naar Real Madrid

Real Madrid is na het vertrek van Zinedine Zidane nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Er zijn al veel namen genoemd, maar nu zou Carlo Ancelotti, huidig coach van Everton, dicht staan bij een akkoord met zijn ex-club.

Carlo Ancelotti zou de opvolger worden van Zidane bij Real Madrid, dat meldt gerenommeerd Italiaans journalist, Gianluca di Marzio. De twee partijen zijn heel dicht bij een akkoord en de officiële aankondiging zou zelfs vandaag al kunnen komen.

Ancelotti was al actief bij de Spaanse recordkampioen van 2013 tot 2015. Hij won in die periode met de koninklijken onder andere de UEFA Champions League. Afwachten dus of de Italiaanse oefenmeester terug zal keren naar de Spaanse hoofdstad.