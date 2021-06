Meeste Rode Duivels kregen een spuitje, goede reden voor wie er géén kreeg

Het leeuwendeel van de Rode Duivels is volop aan het trainen in Tubeke in aanloop naar de laatste rechte lijn richting EK.

Er werd door een grote groep getraind op woensdag en er was nog meer nieuws te rapen vanop het front der Duivels. Immuniteit Zo werden de meeste Rode Duivels ook meteen voorzien van een spuitje tegen het coronavirus middels een vaccin. Dat laat de Belgische voetbalbond weten. De spelers die géén vaccin kregen, hebben al genoeg immuniteit opgebouwd tegen het virus.