OFFICIEEL: Het gaat hard bij Barcelona - tweede aanwinst voorgesteld

In Catalonië gaan ze hard, want twee dagen op rij is er een zomeraanwinst met de nodige adelbrieven voorgesteld.

Na Sergio Agüero is het aan Eric Garcia om de overstap van Manchester City naar Barcelona te maken. Dat heeft de club aangekondigd.

Vijf seizoenen

Hij werd in Barcelona opgeleid, maar trok in 2017 naar The Citizens. Nu komt de verdediger voor vijf seizoenen terug naar de heimat.

Bij Manchester City was hij sowieso einde contract, nu kan hij een nieuwe wind in zijn carrière laten waaien de komende jaren.