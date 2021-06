AA Gent neemt nu helemaal afscheid van gewezen publiekslieveling: "Bedankt Brecht!"

"Bedankt Brecht!" Met dat bericht neemt KAA Gent afscheid van de spelers die in 2015 mee de titel behaalde. Brecht Dejaegere vertrekt definitief bij de Buffalo's. Het voorbije seizoen speelde de Belg op huurbasis bij Toulouse.

Toulouse had tevens een aankoopoptie bedongen. Enkele dagen geleden geraakte bekend dat de Franse club die optie zou lichten. De bevestiging hiervan komt er nu ook in de vorm van het afscheidnemende bericht van AA Gent, dat hulde brengt aan Dejaegere.

Cruciale treffer in play-offs

Zijn passage bij Gent was dan ook één om niet snel te vergeten: in 7 seizoenen droeg Dejaegere 247 keer het shirt van de Buffalo's. Hij is zo de speler met het derde hoogste aantal wedstrijden voor AA Gent. Dejaegere groeide uit tot publiekslieveling en maakte in 2015 in de play-offs een cruciaal doelpunt uit bij Club Brugge dat Gent op weg zette naar de titel.

Ook bij de succesvolle campagnes in de Champions League en Europa League die volgden, was de polyvalente speler er nog bij. In het seizoen 2020-2021 speelde Dejaegere nog één wedstrijd, alvorens uitgeleend te worden aan Toulouse. "Wij wensen Brecht van harte te bedanken voor zijn fantastische inzet en de vele schitterende momenten samen in de voorbije 7 seizoenen", klinkt het bij AA Gent.