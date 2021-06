OFFICIEEL: Nany Dimata trekt de deur achter zich dicht bij Anderlecht

Na een goede uitleenbeurt in Spanje heeft Nany Dimata de bazen bij Espanyol overtuigd om hem definitief over te nemen.

Landry Dimata ging in 2019 van Wolfsburg naar Anderlecht en paars-wit leek zich die aankoop niet te zullen beklagen. De jeugdinternational scoorde in zijn eerste seizoen 13 keer in 20 duels.

Maar Dimata raakte geblesseerd, kwam niet meer aan spelen toe en werd in januari van 2021 uitgeleend aan Espanyol. Daar hielp hij de Catalaanse club mee aan de promotie naar de Primera Division met 5 doelpunten en 1 assist.

En dat was genoeg om de bazen van Espanyol te overtuigen om Dimatia definitief over te nemen. De transferwaarde van de 23-jarige aanvaller heeft echter wel een deuk gekregen de afgelopen jaren. Bij zijn overstap naar Anderlecht was hij nog 7 miljoen euro waard, nu is dat gezakt tot 3 miljoen.