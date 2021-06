Bayern München wisselt van voorzitter: "Het meest logische moment voor een wissel van de wacht"

Oliver Kahn neemt het over van Karl-Heinz Rummenigge als algemeen directeur van Bayern Munchen. Rummenige is ondertussen al 65 jaar en zit al sinds 2002 bij het bestuur van de Duitse recordkampioen. De aftredende voorzitter is tevreden over hoe hij de club achterlaat voor Kahn.

"Dit is het meest verstandige en strategisch logische moment”, begint Rummenigge in een interview. “Het is het einde van het seizoen, en tegelijk begint er een nieuwe fase met een nieuw team. Het nieuwe seizoen moet onder de verantwoordelijkheid komen van Oliver Kahn als de nieuwe CEO. Twee jaar geleden zei ik al dat we een voorzichtige overgang planden, en dat is nu eindelijk het geval. Zo zou het moeten zijn”

“Het is een afscheid met voldoening en trots, ik moet een club overdragen die in sportief, economisch en structureel opzicht volledig in tact is. Dat is belangrijk voor mij. Ik wil alle mensen bedanken die mijn pad bij deze club hebben gekruist", aldus Karl-Heinz Rummenigge