Directeur van PSG: "De geruchten dat Pochettino weg zou gaan, zijn vermoeiend"

De geruchtenmolen draait hard rond huidig PSG-coach Mauricio Pochettino. Veel media melden dat de Argentijnse oefenmeester zou willen vertrekken uit Parijs. De directeur van PSG omschrijft de geruchten dan ook als 'vermoeiend'.

PSG zou niet tevreden zijn van Mauricio Pochettino en ook Pochettino zelf zou al aangegeven hebben aan de clubleiding dat hij weg wil. Maar daar is volgens Leonardo, de directeur van PSG, niets van aan. Hij vindt de geruchten dan ook vermoeiend…

"De geruchten zijn vermoeiend. Ik spreek elke dag met hem en we bereiden ons samen voor op het nieuwe seizoen. Hij heeft hier nog een contract voor twee jaar. We zijn erg tevreden met zijn werk”, aldus PSG-directeur Leonardo in een gesprek met France Football.