Lukaku over zijn beste maatje bij de Rode Duivels: "Ik weet dat ik hem dingen kan vertellen"

De iconische foto van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne zit waarschijnlijk nog in ieders geheugen. De handshake is legendarisch geworden. Romelu Lukaku gaf in Deviltime ook toe dat hij van alle Duivels de beste band heeft met King Kev.

Die band is er niet zomaar gekomen. "Kevin is van binnen een Afrikaan", stelde Romelu. "Marvin Ogunjimi heeft dat ook al eens gezegd. Hoe beter ik Kevin leerde kennen, hoe meer ik het zag. Zijn muziek, hoe hij met zijn familie is, hoe hij omgaat met zijn vrouw en kinderen..." "Ik heb hem dingen verteld die ik niemand anders vertelde en ik weet dat het nooit naar buiten zal komen. Hij ook aan mij... Met hem heb ik de beste band. Mensen zien het misschien niet, maar het is wel zo."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Belgiƫ - Griekenland live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.