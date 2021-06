Wenger schrijft EK-favoriet af voor winst: "Ik heb er weinig vertrouwen in, het geloof in de ploeg is weg"

Arsène Wenger heeft zich uitgesproken over de EK-winstkansen van Duitsland. En de voormalige manager van Arsenal heeft er absoluut geen vertrouwen in.

Duitsland staat net achter Frankrijk, Engeland en België bij de bookmakers, maar dat is volgens de Fransman veel te optimistisch. Ze zitten trouwens in de groep des doods met Frankrijk, Portugal en Hongarije. "Ik heb helaas weinig vertrouwen in Duitsland", zegt Wenger bij beIN Sports. "Ik ben opgegroeid aan de grens met Duitsland. Ik heb het gevoel dat ze stabiliteit zijn verloren. Om succesvol te zijn moet je in je team een combinatie van honger, geloof, agressie en vechtlust hebben. Ik denk dat in Duitsland het geloof weg is."

En dan is er nog het afscheid van Joachim Löw. "Hij heeft het fantastisch gedaan voor Duitsland. Maar om eerlijk te zijn verliest een manager kracht, als de spelers weten dat hij weggaat. Dat werkt psychologisch door op de spelers, die weten dat ze je eigenlijk niet meer nodig hebben. Met selecties die tegenwoordig zo groot zijn, is het erg moeilijk om eenheid en solidariteit binnen je groep te creëren."