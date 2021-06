Bondscoach van Kroatië, Zlatko Dalic, is vol lof over de Rode Duivels

Morgen nemen de Rode Duivels een op tegen Kroatië. De laatste oefenwedstrijd voor het EK begint volgende week dinsdag. Op de persconferentie van Kroatië was er geen sprake van onderschatting.

Net zoals bij de Rode Duivels was er vandaag ook een persconferentie bij Kroätie. Coach Zlatko Dalic en verdediger Domagoj namen het woord. Beide zijn zich bewust van de vele kwaliteiten die de Rode Duivels hebben en verwachten een moeilijke partij.

"Romelu Lukaku is ongetwijfeld een van de beste spitsen in Europa", vertelde Domagoj Vida, de verdediger van het Turkse Besiktas, tijdens het Kroatische persmoment. "Bij Inter speelt hij samen met Perisic en Brozovic en zij vertellen altijd alleen maar goeie dingen over Lukaku. Als spits is hij moeilijk af te stoppen, dus dat wordt wel een uitdaging."

"We spelen tegen de nummer een van de wereld en dan moet je respect voor de tegenstander hebben, want zij staan niet voor niets op die plaats", zei bondscoach Zlatko Dalic tijdens de persconferentie. "Op het WK deden ze het al uitstekend en met Roberto Martinez hebben ze een van de beste coaches ter wereld."