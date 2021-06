Aston Villa wil uithalen op transfermarkt en denkt aan sterkhouders van Norwich City en Southampton

Aston Villa was uitstekend begonnen aan de Premier League het voorbije seizoen, maar uiteindelijk zijn ze nog teruggezakt naar de elfde plaats in het klassement. Volgend seizoen wil de club strijden voor een Europees ticket en daarom willen ze twee sterkhouders wegplukken bij andere Engelse clubs.

Aston Villa is ambitieus met het oog op volgend seizoen. Daarom denkt de club eraan om Buendia weg te plukken bij Norwich. Ook Arsenal toonde al interesse in de Argentijn, maar Aston Villa zou al in vergevorderde onderhandelingen zijn. Ze hebben 35 miljoen euro over voor Buendia.

Ook James Ward-Prowse staat op de verlanglijst van Aston Villa. Volgens The Guardian zou de Engelse club 30 miljoen pond over hebben voor de middenvelder. Ward-Prowse zat in de voorlopige selectie van Engeland voor het EK, maar is er uiteindelijk toch niet bij.