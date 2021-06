Carlo Ancelotti wil sterkhouder van Everton meenemen naar Real Madrid

Real Madrid heeft met Carlo Ancelotti enkele dagen geleden een nieuwe trainer aangesteld. De Italiaan komt over van Everton en hij zou een speler kunnen meebrengen van de Engelse club. Zo zou Richarlison de overstap kunnen maken.

Richarlison is één van de sterkhouders bij Everton. Dit seizoen was de Braziliaanse aanvaller goed voor 13 doelpunten en 3 assists in 40 wedstrijden in alle competities samen. Deze zomer zou Richarlison kunnen vertrekken bij de Engelse club.

Volgens Football Insider zou hij namelijk samen met Carlo Ancelotti de overstap kunnen maken van Everton naar Real Madrid. Richarlison heeft bij Everton nog een contract tot 2024 en het is niet duidelijk hoeveel de Toffees willen krijgen voor de Braziliaan.