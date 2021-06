Kopzorgen voor EK? Trossard valt geblesseerd uit in opwarming voor duel tegen Kroatië

Hier en daar kiest Roberto Martinez voor het uitwuifduel tegen Kroatië niet voor zijn basisspelers, maar de bondscoach had al laten weten dat hij veel zal wisselen. Al is er één speler die zeker niet in actie zal komen.

Want Leandro Trossard zal geblesseerd vanaf de tribune toekijken hoe de Rode Duivels tegen Kroatië spelen. De winger van Brighton & Hove Albion blesseerde zich tijdens de opwarming voor het duel tegen Kroatie. Normaal gezien zou hij op de bank starten. Hoe ernstig de blessure van Trossard is, raakte nog niet bekend. Tijdens de opwarming ging hij even richting medische staff om dan richting catacomben te trekken. De ex-Genk speler is er normaal gezien voor de eerste keer bij op een groot toernooi. Hij verzamelde voorlopig 7 caps en wist daarbij 2 keer te scoren, allebei de doelpunten vielen tegen Wit-Rusland.