Romelu Lukaku doet beter dan Ronaldo en Messi: 60ste goals in 93 matchen

Neymar, Drogba, Klose, Lewandowski, Ibrahimovic, Ronaldo... Geen van allen wist in zo'n tijdsspanne die kaap te halen. Lukaku deed dat trouwens zonder baard, want het scheermes is er duidelijk de laatste dagen aan te pas gekomen.

A cross from @dries_mertens14, deviated by @Jasondenayer and there is @RomeluLukaku9! His 60th goal for Belgium. 😍 #BELCRO #DEVILTIME pic.twitter.com/lMBxqlq6SY