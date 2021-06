Michel Preud'homme liet ooit transfer naar Real Madrid schieten: "Het bestuur had schrik dat de fans het stadion gingen afbreken"

Thibaut Courtois verdedigt tegenwoordig niet alleen het doel van de Rode Duivels, maar ook bij Real Madrid is de Eigenbilzenaar een vaste waarde. Ook Michel Preud'homme kreeg ooit de kans om voor de Spaanse grootmacht te voetballen.

Michel Preud’homme kreeg als doelman van SL Benfica ooit de kans om voor Real Madrid te gaan voetballen. Meer zelfs: Fabio Capello zelf nam contact op met de Luikenaar om hem aan te trekken. MPH ging zelfs niet om zijn transfer vragen in de bestuurskamer.

“Ik was graag bij Benfica”, haalt Preud’homme de schouders op in Het Laatste Nieuws. “Ik was elk weekend de redder van de ploeg én het bestuur smeekte me om niet te vertrekken. Ze hadden schrik dat de fans het stadion gingen afbreken als ze me naar Real Madrid lieten vertrekken.” (lacht)

Twaalf maanden later werd Real Madrid kampioen van Spanje. En nog eens een jaar later wonnen ze de Champions League

