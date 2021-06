OFFICIEEL: Gareth Southgate heeft vervanger gekozen voor geblesseerde Alexander-Arnold

Gisteren stond de laatste oefenwedstrijd van Engeland op het programma met het oog op het EK en de Engelsen wonnen met 1-0 van Roemenië. Enkele spelers die net naast de definitieve selectie vielen kregen zo nog een laatste kans om indruk te maken op Southgate. Eén van deze spelers ging namelijk opgevist worden, omdat Alexander-Arnold niet mee naar het EK kan door een blessure.

Zo leken Godfrey, Ward-Prowse en White de grootste kanshebbers te worden voor de vrijgekomen plaats en de bondscoach van Engeland heeft uiteindelijk beslist om Ben White mee te nemen. White is een centrale verdediger die uitkomt voor Brighton & Hove Albion.

Congratulations @ben6white, you're heading to #EURO2020 with the #ThreeLions! pic.twitter.com/HeZ7YKrY8x