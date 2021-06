Dorsch licht tipje van de sluier over zijn toekomst: "Nu eerst vakantie, dan zien wat er gebeurt"

Niklas Dorsch heeft zich op het EK voor beloften duidelijk in de kijker gespeeld. Dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor AA Gent.

Niklas Dorsch leidde als kapitein de beloften van Duitsland naar de Europese titel. Dat doet hem al dromen van een carrière bij de Mannshaft.

“Elke match in het shirt van Duitsland is voor mij bijzonder. Ik vond het fantastisch om er bij te zijn. Het waren de belangrijkste wedstrijden uit mijn carrière”, zei Dorsch bij Sky Sports.

Bij AA Gent blijven spelen zal daar echter niet toe bijdragen, zo weet Dorsch zelf ook wel. “Uiteraard is het mijn doel om ooit terug in de Bundesliga te spelen. Dat is ook de meest logische weg naar een selectie voor de Duitse nationale ploeg. Ik wil nu even genieten van vakantie en daarna zien we wel wat er gebeurt.”