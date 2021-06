Ex-speler Waasland-Beveren en Genk maakte indruk in Nederland en gaat zo met adelbrieven terug naar Internazionale

Voor heel wat spelers wordt het de komende weken afwachten wat hun club met hen van zin is. Zo trekt er ook een jonge Belg opnieuw naar Internazionale.

Xian Emmers is een jeugdproduct van KRC Genk, maar in 2015 al trok hij naar Milaan om er via de jeugd van Internazionale door te groeien.

Uitleenbeurten aan Cremonense, Waasland-Beveren en afgelopen seizoen Almere City volgden voor de nog steeds maar 21-jarige jeugdinternational.

In de Nederlandse tweede klasse maakte hij de nodige indruk, met in totaal zes goals en vier assists in 773 speelminuten.

Daarmee was hij om de 77 minuten van belang voor Almere, dat uiteindelijk de play-offs wist te halen en daarin verloor van NEC.

773 speelminuten

De 773 speelminuten dan? Dat heeft vooral te maken met blessures. Sinds november was hij steeds nadrukkelijker in de plannen voorgekomen, maar in maart raakte hij geblesseerd.

Zo miste hij de laatste tien wedstrijden met Almere en kon de aanvallende middenvelder niet meer van dienst zijn in de strijd om promotie.