'Dortmund is het beu en legt Manchester United voorwaarde én deadline op om Sancho binnen te halen'

Manchester United is nog steeds zinnens om Jadon Sancho naar de Premier League te halen. Borussia Dortmund wil meewerken aan een transfer, maar de Duitsers zijn het getalm beu.

Het geflirt tussen Manchester United en Jadon Sancho is ondertussen al anderhalf jaar aan de gang. The Red Devils probeerden via de media de prijs te drukken, maar Borussia Dortmund is het beu.

Bild weet dat de Duitse topclub wil meewerken aan een transfer, maar dat er in dat geval aan twee voorwaarden moet worden voldaan. Enerzijds moet er 95 miljoen euro op tafel komen én anderzijds moet de transfer ten laatste in juli beklonken worden.

Prijskaartje én deadline

Gelb und Schwarz laat weten dat die prijs niét onderhandelbaar is. Sancho heeft nog een lopend contract tot medio 2023 en moet niet weg. Daarnaast wil Dortmund voldoende tijd om een vervanger aan te trekken voor de 21-jarige flankaanvaller.